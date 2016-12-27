В Пакистане число жертв отравления алкоголем достигло 23 человек

Исламабад, , 13:50 — REGNUM В Пакистане число умерших от отравления токсичным рождественским ликером достигло 23 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы, сообщает 27 декабря Reuters.

Инцидент произошел в провинции Пенджаб. 45 человек были доставлены в больницы города Тоба-Тек-Сингх после употребления некачественного алкоголя.

«Продавец токсичного ликера также находится в числе погибших от отравления. Ликер был изготовлен в домашних условиях, продавался в полиэтиленовых пакетах по $5 за штуку», — сказал представитель полиции Билал Камьяна.

Большинство погибших принадлежали к местной христианской общине.

Напомним, в марте этого года по меньшей мере 40 человек, в основном индуисты, умерли после употребления токсичных спиртных напитков во время фестиваля Холи.

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