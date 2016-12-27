Эксперт назвал ориентировочные сроки расшифровки «чёрных ящиков» с Ту-154

Серьёзных повреждений магнитной ленты не должно было произойти

Москва, , 13:35 — REGNUM Расшифровка данных бортовых самописцев потерпевшего крушение самолёта Ту-154 может занять сутки, потому что магнитная лента, скорее всего, не получила повреждений. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник, сообщают РИА Новости.

Уточняется, что расшифровка бывает длительной, когда плёнка имеет сильные повреждения: порой приходится тратить на этот процесс несколько лет. Иногда расшифровать данные удаётся за день.

«Бывает, что если не получается восстановить ее магнитным способом, то применяют спектрозональный. В условиях катастрофы Ту-154 есть все основания полагать, что все сохранилось», — сообщил источник.

Также отмечается, что обычно самописцы в самолёте размещают в хвосте, поскольку эта часть испытывает меньшую нагрузку при столкновении с водой или с землёй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря в районе крушения Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. «Чёрный ящик» доставят в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в город Люберцы (Московская область).

Напомним, гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи), где он перед вылетом был дозаправлен. Самолёт вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются причины крушения. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.

Расследование значительно продвинется после расшифровки записей «чёрных ящиков».

Читайте ранее в этом сюжете: «Чёрный ящик» Ту-154 доставят в Люберцы для расшифровки

Читайте развитие сюжета: Контейнер самописца Ту-154 – в удовлетворительном состоянии