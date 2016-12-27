Тайфун «Нок Тен»: на Филиппинах идут поиски 18 моряков грузового судна

Жертвами тайфуна стали семь человек, 18 членов экипажа «Starlite Atlantic» числятся пропавшими без вести

Манила, , 13:33 — REGNUM Береговая охрана Филиппин продолжает поиск 18 пропавших моряков грузового судна, затонувшего во время тайфуна «Нок Тен», который обрушился на Филиппины 25 декабря, сообщает 27 декабря Associated Press.

14 членов экипажа грузового судна «Starlite Atlantic», затонувшего у берегов города Мабини, были спасены, заявил представитель береговой охраны Арманд Балило.

Жертвами тайфуна стали семь человек, 18 членов экипажа «Starlite Atlantic» числятся пропавшими без вести.

Напомним, в преддверии прихода тайфуна «Нок Тен» около 420 тыс. человек были эвакуированы, более 300 авиарейсов были отменены, паромное сообщение остановлено. Более 12 тыс. туристов были вынуждены задержаться на Филиппинах, пока тайфун не утихнет.

«Нок Тен» стал самым мощным тайфуном, начиная с 2014 года, когда на Филиппины обрушился тайфун «Хайян».

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР введен «желтый» уровень опасности из-за приближающегося шторма