В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России

Полицейские не обнаружили на теле покойного признаков насильственной смерти

Астана, , 13:29 — REGNUM Командированный в казахстанский город Усть-Каменогорск начальник временной группы Генерального консульства России Роман Скрыльников найден мертвым в арендованной им квартире. Тело обнаружил личный водитель Скрыльникова.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного не обнаружено следов насильственной смерти. По предварительной версии, Скрыльников скончался от инфаркта. При этом отмечается, что отрабатываются все версии случившегося.

Между тем в Генеральном консульстве России в Усть-Каменогорске отказались комментировать смерть сотрудника.

«С большим прискорбием можем подтвердить, что 26 декабря командированный гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скоропостижно скончался в Усть-Каменогорске от инфаркта. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину», — сообщил журналистам и.о. пресс-секретаря посольства Российской Федерации в Казахстане Илья Лябухов.

В консульстве также уточнили, что покойный не занимал дипломатической должности.