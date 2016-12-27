В берлинском метро неизвестные попытались поджечь бездомного
Прохожим и кондуктору удалось спасти пострадавшего
Берлин, 27 Декабря 2016, 13:22 — REGNUM
Группа молодых людей попыталась сжечь бездомного живьем на одной из станции столицы Германии, заявили в полиции, которая располагает материалами с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает BFMTV.
В группу входили лица в возрасте от 15 лет до 21 года. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря на севере Берлина на станции Шёнляйнштрассе. Кто-то из группы бросил горящий предмет в 37-летнего бездомного. Прохожие и кондуктор смогли спасти пострадавшего, потушив огонь с помощью огнетушителя.
Правоохранительные органы располагают записями с камер видеонаблюдения на станции, с помощью которых они надеются найти преступников, которым грозят обвинения по статье «покушение на убийство».
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