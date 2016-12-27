Ансамбль Александрова нужно срочно восстанавливать — Шойгу

Москва, , 13:07 — REGNUM Ансамблю имени Александрова будут выделены 70 квартир для скорейшего восстановления коллектива. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны сегодня, 27 декабря.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — заявил Шойгу.

Шойгу отметил, что решено присвоить военному музыкальному училищу имя руководителя ансамбля Валерия Халилова. Заложенные им традиции будут продолжены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу сказал, что Минобороны предпринимает все меры для скорейшего расследования причин катастрофы. «Вы знаете, что нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии», — заявил он.

Напомним, 26 декабря член Общественной палаты России Диана Гурцкая предложила назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки, погибшей при крушении самолёта Ту-154 25 декабря.

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