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Омичей шокировала новость об избиении щенка охранником лицея

Происшествия
Однако руководство лицея утверждает, что охранник щенка не избивал

Омск, 27 Декабря 2016, 12:57 — REGNUM  Омичи в соцсетях активно обсуждают информацию о том, что охранник одного из омских лицеев «на глазах детей избил забежавшего в фойе щенка».

Это сообщение появилось поздно вечером 26 декабря в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь, попросивший не раскрывать его личные данные, написал, что «в один из морозных дней в школу забежал маленький замерзший щенок, очень игривый и ласковый». Автор поста предположил, что щенок потерялся.

«Школа, конечно, не место для собак, но что произошло дальше, просто не поддается разуму. Он [охранник] подбежал к собаке, разогнал всех детей, схватил щенка за шею и пытался выкинуть из школы, щенок с визгом вырвался, он пинал собаку, потом снова схватил ее и швырнул об стену, дети испугались, а некоторые даже расплакалась», — утверждает автор поста, добавляя, что затем охранник «громко заругался матом на детей, открыл дверь и швырнул собаку с крыльца школы». Он пишет, что младшие дети плакали, а старшеклассники «пытались встать на защиту животного».

Пост быстро собрал более ста комментариев. Примечательно, что подписчики группы разделились на тех, кто считает, что «сцена избиения явно приукрашена», и на тех, кто считает, что это правда, и «существуют другие способы выгнать животное» из учебного заведения. Однако равнодушными эта история, которую вскоре распространили и местные СМИ, никого не оставила.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, в областном УМВД, «по поводу щенка заявления в полицию не поступало». Соответственно, можно сделать вывод, что проверка по данному факту в ведомстве не проводится.

Корреспондент ИА REGNUM также связался с пресс-службой департамент образования Омска. Там сообщили, что после появления информации в соцсетях запросили комментарий в администрации лицея, где опровергли факт избиения щенка. «В администрации лицея нам сообщили, что охранник действительно выводил щенка из здания, но выводил за ошейник, никаких насильственных действий над животным он не осуществлял. И произошло это не недавно, а еще на осенних каникулах».

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