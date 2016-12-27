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Крым: дело экс-главы администрации Феодосии отправлено в суд

Происшествия
Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в 300 тыс. долларов
Дмитрий Щепетков
Иллюстрация: Feo.rk.gov.ru
Дмитрий Щепетков

Симферополь, 27 Декабря 2016, 12:41 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Феодосия Дмитрия Щепеткова направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Щепетков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки, совершенное в особо крупном размере»).

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По версии следствия, глава администрации Феодосии, совместно со своим заместителем Макаром Макаровым, потребовал от предпринимателя передать ему 300 тыс. долларов США за решение о продлении договора аренды. Деньги должны были быть переданы через посредников.

21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тыс. долларов для передачи части взятки.

С декабря прошлого года Щепетков и Макаров находятся под стражей.

21 апреля этого года городской совет Феодосии расторг рабочий контракт с Щепетковым.

Теперь, как сообщили в прокуратуре, уголовное дело в отношении бывшего главы администрации направлено для рассмотрения в Феодосийский городской суд.

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