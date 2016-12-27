Для выяснения причин катастрофы Ту-154 принимаются все меры — Шойгу
Москва, 27 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM Министерство обороны России предпринимает все меры для скорейшего расследования причин катастрофы Ту-154 в Черном море. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
«Вы знаете, что нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии», — сказал Шойгу.
Также он заявил, что Министерство обороны России планирует в ближайшее время выделить 70 квартир ансамблю Александрова, чтобы восстановить этот коллектив.
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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе крушения самолета Ту-154 обнаружен основной бортовой самописец. Его доставят Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы для расшифровки.
Напомним, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. На борту авиалайнера находились 92 человека. Все они погибли. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.
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