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После пожара в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани ввели режим ЧС

Происшествия
Восстанавливать остекление крыши начнут в теплое время года
Зимний сад после пожара
Иллюстрация: Komarkelov.ru
Зимний сад после пожара

Астрахань, 27 Декабря 2016, 12:33 — REGNUM  В Кировском районе Астрахани в радиусе километра от места возгорания киноцентра «Октябрь» объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов, ситуация в здании должна быть полностью стабилизирована до конца текущей недели, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

До нового года планируется очистить и осушить помещение, восстановить в полном объеме электро‑ и теплоснабжение, добиться комфортных условий для восстановления пальм. Что касается временной крыши, что, вероятнее всего, она пробудет на здании до окончания заморозков, а восстанавливать остекление начнут весной, когда потеплеет.

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От пожара в кинотеатре Астрахани пострадал зимний сад с редкими растениями

В настоящее время решается и судьба крокодила, который единственный остался в зоосаде кинотеатра и не был перевезен вместе с другими животными больше года назад (еще до начала ремонтных работ) в эколого-биологический центр под присмотр специалистов. Для аллигатора из-за больших размеров не нашли подходящего места. В своем аквариуме он прекрасно перенес пожар. Сейчас животное практически не вылезает из воды. Желание забрать крокодила до восстановления помещения выразил зоопарк «Баба Фрося».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании недействующего кинотеатра «Октябрь» в центре Астрахани вспыхнул ночью 26 декабря. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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«Но могла быть допущена преступная халатность», — отметил на совещании комиссии по ликвидации ЧС Константин Маркелов.

Несмотря на то, что здание кинотеатра «Октябрь» пустовало, а ремонтные работы были приостановлены, малый зал киноцентра использовался как временная студия звукозаписи. По сообщению дежурной, пожар стал распространяться именно отсюда.

«Если будет доказана вина в случившемся работников центра — они будут наказаны», — заверил председатель правительства.

Напомним, огонь повредил две трети площади (1,2 тыс. из 1,8 тыс. квадратных метров), которые занимал тропический киносад. С возгоранием более пяти часов боролись 135 спасателя МЧС.

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