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Минобороны выделит ансамблю Александрова 70 квартир — Шойгу

Происшествия
Необходимо в самое ближайшее время восстановить коллектив
Многоквартирный дом
© ИА REGNUM
Многоквартирный дом

Москва, 27 Декабря 2016, 12:23 — REGNUM  Министерство обороны России планирует в ближайшее время выделить квартиры ансамблю Александрова, чтобы восстановить этот коллектив. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.

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Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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