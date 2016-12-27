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В Якутии вахтовики насмерть задавили грузовиками медведя-шатуна

Происшествия
После публикации видео полиция проводит проверку
Медведь
bodsa
Медведь

Якутск, 27 Декабря 2016, 12:21 — REGNUM  В Якутии проводится проверка после появления в интернете видео жестокого убийства медведя в Якутии, сообщили в пресс-службе Министерства охраны природы Якутии.

«По факту незаконных действий, повлекших гибель животного Министерством охраны природы РС (Я) проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Видео с расправой над медведем выложено на сайте YouTube. Медведя задавили люди на двух грузовиках «Урал».

В ведомстве уточнили, что в действиях участников расправы усматриваются признаки преступления, которое подпадает под часть 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Согласно закону, статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа — от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Также может быть выписан штраф в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за год или два года работы. Также суд может приговорить виновников к обязательным работам до четырёхсот восьмидесяти часов.

Собранные сведения уже переданы региональному отделению МВД. Полиция проведёт проверку.

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев обещал проверить эти данные, сообщает Якутия. Инфо.

«Обязательно проверим, дано поручение заместителю министра Николаю Додохову, начальнику охотуправления», — сказал Афанасьев.

Стоит отметить, что в социальных сетях убийц животного назвали вахтовиками.

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Жестокое обращение с животными
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