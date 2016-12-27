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Гумпомощь, которую доктор Лиза везла в Алеппо, доставлена — Шойгу

Происшествия
В ближайшие дни гуманитарная помощь будет передана адресату
Елизавета Глинка
Иллюстрация: Kremlin.ru
Елизавета Глинка

Москва, 27 Декабря 2016, 12:18 — REGNUM  Гуманитарная помощь, которую Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, хотела передать медучреждениям Алеппо, уже доставлена на авиабазу Хмеймим. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«То дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должна быть продолжена. Та помощь, которую она предполагала передать до нового года в лечебные учреждения Алеппо тем, кому она ее обещала, помощь уже доставлена на авиабазу Хмеймим и в ближайшие дни будет передана адресату», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что Минобороны РФ приняло решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных заведений в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря, утром в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.

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Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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