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Поиски разбившегося самолёта Минобороны ведут 45 кораблей и 12 самолётов

Происшествия
Наращивание группировки сил продолжается
Авиакатастрофа
Иллюстрация: Mil.ru
Авиакатастрофа

Сочи, Краснодарский край, 27 Декабря 2016, 12:12 — REGNUM  В настоящее время в поисково-спасательной операции в зоне крушения самолета Минобороны РФ ТУ-154 в Сочи задействованы 12 самолетов, пять вертолетов. Акваторию моря обследуют также 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в департаменте информации и массовых коммуникацией Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Поисковики детально обследовали дно в районе предполагаемого падения самолета. Из обнаруженных находок — ещё пять фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Найден и основной бортовой самописец. Его удалось обнаружить с помощью телеуправляемого аппарата «Фалкон» в 1,6 км от берега на глубине 17 метров. Его расшифровкой займутся специалисты Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах, куда его направят в ближайшее время.

Подробнее: «Чёрный ящик» Ту-154 доставят в Люберцы для расшифровки

Наращивание группировки сил поисковой операции продолжается. К посменной работе приступили четыре обитаемых глубоководных аппарата. Также в район поиска уже буксируются два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны РФ Ту-154, который направлялся в Сирию, исчез с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». Здесь он приземлялся для дозаправки. Крушение борт потерпел над Черным морем. На борту воздушного судна находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Шансов выжить у пассажиров самолета не было.

В районе авиакатастрофы уже обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших. Их отправляют в Москву, где будет произведена генетическая экспертиза. Один пассажир опознан родственниками.Также о теме: СМИ: Опознана первая жертва катастрофы Ту-154

Читайте ранее в этом сюжете: Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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