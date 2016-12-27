Десять выстрелов не помогли полицейским задержать нарушителя в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Сотрудники полиции в Петербурге открыли огонь из двух пистолетов по машине нарушителя правил дорожного движения. Однако водитель сбил одного из полицейских и сумел скрыться.

Как сообщили 27 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, двигавшийся с нарушением ПДД внедорожник Subaru Forester был замечен 26 декабря около 21:00 в Московском районе города, на углу Кубинской и Благодатной улиц. На требования об остановке водитель не реагировал, а лишь прибавил скорость.

Наряд ДПС на служебном автомобиле Ford Focus бросился в погоню и нагнал машину нарушителя на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала, где наблюдалась дорожная пробка.

«Инспектора ДПС попытались задержать правонарушителя, который внезапно на автомобиле начал движение в сторону инспекторов <…> полицейские применили табельное оружие. Один инспектор произвел шесть выстрелов, а второй совершил четыре выстрела по колесам правонарушителя», — рассказали подробности в региональном главке полиции.

Однако даже 10 выпущенных пуль не остановили злоумышленника, и он наехал на старшего инспектора ДПС и с места происшествия скрылся.

Автомобиль Subaru Forester с поврежденными колесами был обнаружен во время патрулирования около 21:30 у дома 4 по Ялтинской улице.

В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Полиция разыскивает скрывшегося нарушителя.