В Индонезии шесть человек умерли в ванной комнате от удушья

Пять человек находятся в критическом состоянии

Джакарта, , 12:02 — REGNUM В Индонезии шесть человек задохнулись в небольшой ванной комнате, в которой их запели грабители, сообщает 27 декабря Reuters.

26 декабря четверо грабителей ворвались в один из домов, расположенный в престижном районе Джакарты, столицы Индонезии. Грабители заперли 11 человек в небольшой ванной комнате площадью два квадратных метра.

Потерпевших обнаружили только утром следующего дня. Шесть человек умерли от удушья, включая 9-летнего ребенка, пять человек находятся в критическом состоянии.

Свидетели утверждают, что грабители были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Полиция проводит расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятерых обвиняемых в разбое свердловчан приговорили к лишению свободы