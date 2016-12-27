Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта

Оренбург, , 12:00 — REGNUM К числу происшествий, которые вызвали в 2016 году широкий общественный резонанс, безусловно, относятся многочасовое заточение людей в снежном плену на орской трассе; попытка суицида оренбуржца, из-за которой произошло обрушение в многоэтажке; арест министра спорта. Если эти происшествия с негативным окрасом, то других два значимых события — посадка горящего самолета оренбургским экипажем и героизм Александра Прохоренко — вызывают гордость. О ТОП-5 событий года в итоговом обзоре ИА REGNUM.

Снежный плен

Год начался в Оренбургской области с ЧП, которое получило федеральную огласку. 2−3 января в снежный плен на автомобильной дороге регионального значения Р-336 «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области» попали десятки автомобилей с людьми. В метель на морозе людям пришлось провести более 14 часов.

Следствием установлено, что спасательная операция фактически была завершена непрофильными силами, из зоны чрезвычайной ситуации спасено 84 человека, в том числе четверо детей в возрасте от года до 14 лет. В лечебные учреждения доставлены 14 человек. В результате чрезвычайной ситуации от переохлаждения погиб Эдуард Зиннуров 1984 года рождения.

Последовали проверки со стороны прокуратуры и СУ СКР по региону. Главным фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту халатности при ликвидации чрезвычайной ситуации, стал начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Петр Иванов. Для оценки ситуации в Оренбуржье побывал первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов.

В конце года в суды поданы иски от двух человек, которые побывали в снежном заторе на орской трассе. Они требуют от областного правительства и регионального МЧС моральную компенсацию.

Посадка горящего самолета

Оренбургские летчики стали героями. В феврале «Боинг» следовал из аэропорта города Пунта-Кана (Доминиканская республика) в Москву. Через 15 минут штатного полета на высоте 6 тыс. метров в воздушном судне загорелся двигатель. Капитан воздушного судна отключил его и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 355 пассажиров и 20 членов экипажа.

Россия единодушно назвала летчиков героями. Командир лайнера Константин Парикожа награжден орденом Мужества, второй пилот Игорь Кравцов — медалью «За отвагу», а остальные 18 членов экипажа — медалью Нестерова.

Героизм Александра Прохоренко

Примером мужества и высокого патриотизма стал подвиг российского офицера, уроженца села Городки Тюльганского района Оренбургской области Александра Прохоренко. 17 марта 2016 года, находясь в тылу противника, он выполнял задачи по наведению ударов самолетов ВКС России по позициям ИГИЛ у древнего города Пальмира в Сирии. Александра обнаружили и окружили боевики, он вызвал огонь на себя и погиб вместе с окружившими его террористами. Президент России Владимир Путин присвоил Прохоренко звание Героя России посмертно. Похоронен Александр Прохоренко 6 мая в родном селе Городки Тюльганского района.

В честь героя открыты музей, мемориальные доски. В Санкт-Петербурге появилось граффити с Александра. В Оренбурге и Грозном в его честь названы улицы.

Обрушение многоэтажного дома

В результате взрыва бытового газа 6 июня произошло частичное обрушение многоэтажного дома по ул. Алтайской. В регионе вводился режим ЧС. Несколько десятков человек пришлось эвакуировать из-за угрозы дальнейшего обрушения. Порядка 50 человек провели ночь в пунктах временного размещения — в кризисном стационаре и в гостинице, остальные решили разместиться у родственников.

В результате взрыва пострадало три человека, двое были госпитализированы. Мужчина, в квартире которого взорвался газ, скончался в больнице 9 июня. Следователи успели допросить оренбуржца. Он признался, что пытался покончить жизнь самоубийством с помощью подрыва газовоздушной смеси.

Арест министра спорта

В центре громкого коррупционного скандала оказался министр физической культуры, спорта и туризма региона Олег Пивунов. Вначале у следствия были претензии к деятельности клуба «Южный Урал» (Орск), который Пивунов возглавлял до того, как стал главой Минспорта. Затем в ходе расследования вплыли эпизоды преступной деятельности уже в работе министра.

Олег Пивунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», 2 эпизода по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Следствием установлено, что в 2011—2013 годах Пивунов, возглавляя АНО «СК «Южный Урал», уклонился от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, вследствие чего причинил ущерб в размере более 26 миллионов рублей. С 2013—2015 год в городе Орске Олег Пивунов, будучи генеральным директором АНО «Спортивный клуб «Южный Урал», не исполнил обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц, полученных в результате трудовых взаимоотношений с налоговым агентом, в сумме более 20 миллионов рублей.

В 2015—2016 годах министр Пивунов организовывал за счет бюджета собственные командировки за пределы Оренбургской области для участия в мероприятиях, не относящихся к его служебной деятельности. В 2014—2016 годах министр обеспечил безвозмездное проживание двух своих заместителей, а также сына и их семей в квартирах, арендованных за счет баскетбольного клуба «Надежда», вследствие чего причинил ущерб в размере более 2,8 млн рублей.

Все уголовные дела соединены в одно производство. Пивунов отрицает свою причастность к преступлениям. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.