Двое новосибирских полицейских задержаны за сбыт наркотиков

Новосибирск, , 12:23 — REGNUM Двое сотрудников полиции города Новосибирска задержаны по подозрению в незаконном сбыты наркотических средств синтетического происхождения, в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период до 21 декабря 2016 года 33-летний полицейский незаконно приобрел у неустановленного лица для последующего сбыта наркотические средства, около килограмма (что является особо крупным размером). Договорившись о сбыте, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции УМВД России по городу Новосибирск встретился с ранее знакомым 36-летним сотрудником полиции и предложил ему доставить «товар» по определенному адресу для передачи покупателю. За что предложил своему коллеге 50% от суммы реализации. Вечером 21 декабря 2016 года полицейский приехал на своем личном автомобиле к одному из домов по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, где стал ждать покупателя. Но был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Новосибирской области. В салоне автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое средство, массой 937,16 грамм. В настоящее время по ходатайству следователя оба заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Под тяжестью предъявленных улик, они признали вину в полном объеме.

Расследование уголовного дела по ч.3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) продолжается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области ИА REGNUM сказали, что по данному факту в ведомстве проводится служебная проверка.

«Задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в новосибирской полиции.