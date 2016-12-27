На иркутского замминистра заведено дело из-за алкогольных отравлений

По версии следствия, факты нарушения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции выявлялись трижды в 2015—2016 годах

Иркутск, , 11:53 — REGNUM Следователи по факту отравления людей в Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, сообщает СКР.

Согласно действующему законодательству, в обязанности Нефедовой входили вопросы распоряжения земельными участками, также на нее возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

Договор аренды одного земельного участка был заключен между министерством и предпринимателем в 2008 году, после чего должен был соблюдаться контроль за выполнением условий договора. По версии следствия, факты нарушения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции выявлялись трижды в 2015—2016 годах.

Однако Нефедова, вместо того чтобы обратиться в суд с иском о расторжении договора, ограничилась очередным предупреждением. Аналогичные предупреждения, а также штрафы, выносились арендатору ранее.

Напомним, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области пострадал 121 человек. За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник» скончался ещё один человек. Всего число жертв составило уже 77 человек.

26 декабря стало известно, что по уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области задержано уже 23 фигуранта. Расследование продолжается.

В том числе в рамках уголовного дела задержан заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации в Иркутской области этой спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». По данным следствия, Лужнов не принял необходимых мер по проверке фактов, указанных в обращении.

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