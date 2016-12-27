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Пассажира разбившегося Ту-154 со Ставрополья похоронят на родине

Происшествия
Коллеги 37-летнего тенора ансамбля Александрова Дмитрия Бабовникова планируют дать концерт в его честь и осветить это событие в соцсетях
Траурная свеча
Иллюстрация: Pixabay.com
Траурная свеча

Ставрополь, 27 Декабря 2016, 11:52 — REGNUM  

Уроженец Ставропольского края, тенор ансамбля Александрова Дмитрий Бабовников разбился при падении самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем. Он будет похоронен у себя на родине.

В честь погибшего артиста ставропольские коллеги планируют устроить вечер или дать концерт. Это событие будет освещено в социальных сетях. Такое обещание дал заведующий отделением инструмента народного оркестра ставропольского краевого колледжа искусств Олег Анисимов во время интервью местной телекомпании «Свое ТВ».

Дмитрий Бабовников 37 лет был тенором ансамбля Александрова и летел со своими коллегами в Сирию в самолете, потерпевшем катастрофу над Черным морем. У него осталась 5-летняя дочь.

Перед полетом, 24 декабря в 11:43 он оставил запись на своей странице в социальной сети о том, что поздравил дочку с Новым годом в образе Деда Мороза. Дочка сказала, что у сказочного персонажа папины нос и голос.

О себе артист сообщил, что живет в городе Москве, в 2004 году окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«Ты — единственный автор всего, что с тобой происходит!!!» — такой статус стоит на странице тенора.

Дмитрий Бабовников жил в поселке Рыздвяный, после окончания школы №11 прошел обучение в Ставропольском краевом училище искусств, где в 1998 году закончил обучение на отделении «Сольное и хоровое народное пение». После этого он переехал в Москву, где продолжил музыкальное образование.

Карьера артиста сложилась в ансамбле Александрова. Также Дмитрий пел в группе «Калина фолк», сообщили в издании «Аргументы и факты». На своей странице в соцсети Дмитрий сообщил, что группа вышла в финал конкурса «Новая звезда».

Последний раз Дмитрий был в Ставрополе два года назад на форуме Всемирного русского народного собора, где выступал вместе с ансамблем.

Друзья Дмитрия отмечали, что он был чутким и трудолюбивым парнем, цитирует слова друзей местное телевидение.

Телекомпания также сообщает, что после того, как тело Дмитрия Бабовникова будет найдено и опознано, он будет захоронен у себя на родине, в поселке Рыздвяном. Там остались родители парня.

Преподаватели также отзываются о нем как о творческом, искреннем и целеустремлённом человеке.

«Учился он хорошо, воспоминания о нём самые хорошие, тёплые, мальчик всегда был контактный, весёлый», — цитирует слова директора краевого колледжа искусств Анна Макеева («Свое ТВ»). Преподаватель добавил, что Дмитрий почти 15 лет пел в хоре Александрова и успел объехать весь мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту, среди которых артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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