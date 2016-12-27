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Торговцев поддельным «элитным» алкоголем будут судить в Воронежской области

Происшествия
Экспертиза показала: поддельные коньяки и виски опасны для здоровья
Алкогольный коктейль
markusspiske
Алкогольный коктейль

Воронеж, 27 Декабря 2016, 11:42 — REGNUM  Шесть членов преступной группы, наладившей в Воронежской области торговлю поддельным алкоголем известных брендов, предстанут перед судом. Уголовное дело, объем которого составил 39 томов, передано в суд, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Обвиняемыми по делу проходят 45-летний житель Россоши, его мать, его сожительница, а также его знакомые.

По версии следствия, обвиняемые с марта 2014 года по июнь 2015 года занимались перевозкой, хранением и сбытом поддельного алкоголя.

При проведении обысков сотрудниками Следственного комитета и оперативными работниками полиции было обнаружено и изъято более 30 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя известных торговых марок, среди которых «Hennessy», «Jack Daniels», «Chivas Regal», «Olmeca Gold», «Martini Bianco», «Olmeca Gold», «Старейшина» и др., готового к реализации. Также изъято пять пластиковых бочек, емкостью по 200 литров каждая, более 1000 полимерных бутылок емкостью по 1,5 и 5 литров, 46 коробок емкостью по 5 литров и 34 — емкостью по 10 литров с фальсифицированной спиртосодержащей жидкостью.

Продукция после изъятия была направлена на экспертизу, результаты которой показали: употребление жидкости опасно для жизни и здоровья.

Помимо того, что обвиняемые торговали опасной для здоровья продукцией, они, по данным следствия, причинили имущественный ущерб компаниям — правообладателям товарных знаков на общую сумму более 41 млн рублей.

При расследовании уголовного дела было проведено более 10 обысков, допрошены 45 свидетелей, назначено и проведено 35 судебных экспертиз, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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В ноябре в суд было передано другое дело о масштабной торговле поддельным спиртным на территории региона — в Бутурлиновском районе. Обвиняемыми по делу проходят пять человек. «Фирма» работала с 2013 года вплоть до ее закрытия полицией в октябре 2015-го. У бутлегеров было изъято более 30 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, в том числе известных марок, таких как: коньяк Hennessy, виски Johnnie Walker Black Label, Dewar's, Chivas Regal, Jim Beam, White Horse 1900, текилы Olmeca Blanco и других. Бутылки маркировались поддельными акцизными и федеральными специальными марками. Экспертиза показала, что продукция представляет опасность для жизни и здоровья человека. Ущерб же правообладателям торговых знаков оценили в 56 млн рублей.

В декабре этого года отравление фальсифицированной спиртсодержащей жидкостью стало причиной гибели 77 человек в Иркутске — погибшие употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник», содержавший метиловый спирт.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, в Воронежской области за девять месяцев зафиксировано 576 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией и суррогатами алкоголя.

Вместе с тем, легальных производств алкоголя в регионе практически не осталось: большинство предприятий закрылись за последние десять лет из-за экономических проблем. Спасти удалось лишь Бутурлиновский ЛВЗ.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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