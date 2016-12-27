Рост на 16% кровавых драм в самарских семьях: низкая культура и алкоголизм

За 11 месяцев 2016 года в полицию Самарской области подано более 10 тыс. заявлений в сфере семейно-бытовых отношений, возбуждено 2453 уголовных дела

Самара, , 11:35 — REGNUM В Самарской области среди причин бытовой преступности специалисты отмечают низкий уровень культуры, алкоголизм и наркоманию, социально-бытовую неустроенность, пропаганду жестокости в СМИ. У депутата Госдумы Надежды Колесниковой свой рецепт спасения института семьи — увеличение до трех месяцев рассмотрения заявления о разводе и введение в школах спецкурса «Этики и психологии семейной жизни», сообщает ИА REGNUM.

В ходе обсуждения насилия в семье на «круглом столе» в Самарской губернской думе прозвучала следующая статистика: за 11 месяцев 2016 года в полиции региона зарегистрировано более 10 тыс. заявлений и сообщений в сфере семейно-бытовых отношений. По результатам их рассмотрения возбуждено 2453 уголовных дела. Совершено 239 тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве, в число которых входит 55 убийств и 183 преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Всего органами следствия и дознания органов внутренних дел Самарской области направлено в суд 2254 уголовных дела о преступлениях, совершенных на почве семейно-бытовых отношений, что на 16,4% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В отношении несовершеннолетних совершено 729 преступлений, в том числе 102 в сфере семейно-бытовых отношений.

По словам Уполномоченный по правам человека в регионе Ольги Гальцовой, семьи, в которых произошли преступления, проживали в многоквартирных домах, однако ни соседи, ни родственники не информировали соответствующие органы о взрывоопасной ситуации в семье.

Председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции губернской думы Юрий Шевцов сообщил, что на рассмотрении Госдумы находится федеральный законопроект, предполагающий декриминализацию всех видов побоев, чтобы агрессоры несли не уголовную, а административную ответственность за нанесение побоев. Что, по его мнению, в значительной степени расширит возможности правоохранителей для привлечения к ответственности за подобные преступные деяния в семье.

Директор ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Самарской области» Галина Жданова констатировала, что за первое полугодие 2016 года в стационарные отделения социальных гостиниц региона поступило 62 женщины и 72 ребёнка, 8% процентов из них обратились по причине домашнего насилия. Жданова настаивает на внесение в решение мирового суда по делам о домашнем насилии пункта, который обязывает обидчика пройти курс встреч с психологом.

Депутат Госдумы Надежда Колесникова доложила о законопроекте, поступившем на рассмотрение федерального парламента, об увеличении времени между подачей заявления и самой процедурой развода с одного до трёх месяцев и о введении в практику обязательной психологической работы с супругами в данный период. Она предложила рассмотреть в перспективе возвращения в школьную программу спецкурса «Этика и психология семейной жизни».

Присутствующие на «круглом столе» дружно поддержали предложение о введении в практику возможности принудительного лечения алкоголизма, а также возвращении в законодательство профилактических мер, предусматривающих временную изоляцию (кратковременный арест) лиц, ставших инициаторами семейно-бытовых конфликтов.

Масштабность проблемы обозначил депутат Юрий Шевцов: «40%процентов всех тяжких насильственных преступлений в России совершается в семье, две трети убийств — это семейно-бытовые преступления, от 12 до 14 тысяч женщин ежегодно гибнет от рук разбуянившегося хулигана в нашей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-октябре 2016 года число зарегистрированных браков сократилось на 14,5%, а число разводов — на 1,8%. В целом в регионе на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 607 распавшихся (в январе-октябре 2015 года — 528). Такие данные приводит Самарастат.

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