Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:16:49 МСК

Минобороны РФ временно отказалось от Ту-154 — СМИ

Происшествия
Приостановлено использование модификации Ту-154Б-2, которая эксплуатируется только Минобороны
Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ
Иллюстрация: Mil.ru
Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ

Москва, 27 Декабря 2016, 10:57 — REGNUM  Российские силовые ведомства временно прекратили полеты на самолетах Ту-154. Ограничение будет действовать до выяснения причин крушения над Черным морем самолета Минобороны РФ, пишет газета «Ведомости».

Приостановлено использование модификации Ту-154Б-2, которая эксплуатируется только Минобороны. В эксплуатации сейчас находится ограниченное число данного типа самолетов.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию причин катастрофы, заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации модификации Ту-154Б-2 будет принимать Минобороны.

В гражданской авиации, по его словам, используются самолеты модификации Ту-154М и решение об их дальнейшей эксплуатации на повестке дня не стоит.

Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер».

В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека —артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Район крушения Ту-154 обследуют 4 обитаемых глубоководных аппарата

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Максим ИсаевТрампу нужно по-новому решать проблему с КНДР. И срочно — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
В США — день массовых драк в торговых центрах
ХартфордСША Массовые драки Общество
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
«Хуже, чем капо!» — посол Трампа в Израиле считает Обаму антисемитом
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное