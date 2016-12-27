В Саратовской области сотрудница банка занималась мошенничеством

Бывшая сотрудница банка в Пугачевском районе признана виновной в ряде эпизодов мошенничества с расчетными счетами клиентов

Саратов, , 10:29 — REGNUM Собранные Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СКР региона доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице одного из банков города Пугачева 52-летней Нине Александровой, которая признана виновной в совершении трех эпизодов преступления по уголовной статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2016 году Александрова, занимая должность менеджера одного из банков в Пугачеве, трижды совершила хищение денежных средств кредитного учреждения на общую сумму свыше 19 тыс. рублей путем совершения незаконных операций по расчетным счетам физических лиц, которые согласия на проведение подобных операций не давали.

Факты мошеннических действий выявлены сотрудниками УБЭП и ПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно со службой безопасности банка.

В ходе расследования Александрова признала вину в инкриминируемых ей деяниях, причиненный ущерб возместила в полном объеме.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.