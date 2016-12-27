Захвативший в заложники женщину «кунцевский стрелок» покончил с собой

Полицейские пытались задержать мужчину по подозрению в грабеже, в ответ он открыл огонь и ранил пять человек

Москва, , 10:27 — REGNUM Подозреваемый в нападении на полицейских мужчина покончил с собой, захваченная им в заложники соседка освобождена, сообщает представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на Ельнинской улице. Полицейские пытались задержать мужчину по подозрению в грабеже, в ответ он открыл огонь и ранил пять человек — трех сотрудников правоохранительных органов и двух гражданских лиц (сотрудников ГБУ «Жилищник»).

После этого мужчина скрылся в одной из квартир дома №22 корпус 2, захватив в заложники пожилую женщину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

Госпитализировано четверо пострадавших, одному сотруднику полиции медицинская помощь была оказана на месте происшествия.