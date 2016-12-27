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ВМС Таиланда задержали нелегальное рыболовное судно из Вьетнама

Происшествия
Сотрудники морской полиции подозревают, что экипаж рыболовного судна также мог участвовать в нелегальной перевозке людей

Бангкок, 27 Декабря 2016, 09:58 — REGNUM  ВМС Таиланда и сотрудники морской полиции перехватили нелегальное рыболовное судно из Вьетнама, пять членов экипажа задержаны, сообщает 27 декабря Bangkok Post.

Рыболовное судно находилось в территориальных водах Таиланда в 24 километрах от побережья провинции Наратхиват, у рыбаков не было соответствующей лицензии, заявил представитель 7-й дивизии морской полиции Натапон Такаев.

На борту нелегального рыболовного судна находилось около 850 килограммов морских огурцов. Экипаж судна был доставлен в штаб-квартиру морской полиции в провинции Наратхиват.

Задержанные будут допрошены. Сотрудники морской полиции подозревают, что экипаж рыболовного судна также мог участвовать в нелегальной перевозке людей.

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