Землетрясение в КНР привело к сбою в работе общественного транспорта

Чунцин, Китай, , 09:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8, зафиксированное утром 27 декабря в Чунцине, привело к сбоям в работе высокоскоростной железной дороги. Власти города приняли решение приостановить железнодорожное сообщение до тех пор, пока специалисты не убедятся безопасности поездки.

Власти города направили специалистов проверить железнодорожное полотно, пролегающее в непосредственной близости от района, где были зафиксированы подземные толчки. В связи с чем в настоящее время отменены и задержаны более 10 высокоскоростных поездов, пишет «Чжунго жибао».

Движение по железной дороге возобновится после того, как все участки магистрали будут проверены на наличие микротрещин в опорах мостов и туннелей. Ожидается, что первые составы смогут пройти по данному маршруту уже к вечеру 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сегодня, 27 декабря, сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Чунцине. Очаг залегал примерно на глубине 10 км.

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