В Австралии из-за наводнений семь человек пропали без вести

Канберра, , 09:19 — REGNUM Семь человек пропали без вести на юге австралийского штата Северная Территория из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает 27 декабря Reuters.

Полиция штата Северная Территория задействовала вертолеты для поиска автомобиля, в котором находилась семья из шести человек.

Недалеко от города Алис-Спрингс пропал японский турист. Машину, в которой находились три туриста, смыло потоком воды. Два пассажира успели выбраться из автомобиля, третий пропал без вести.

Напомним, 25 и 26 декабря на юге штата Северная Территория прошли сильные дожди. 26 декабря в городе Кинтор выпало 232 миллиметра осадков, что в два раза превысило рекордное количество осадков в 110 миллиметров, выпавших в декабре 2003 года.

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