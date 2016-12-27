Более 600 человек были эвакуированы в Аргентине из-за наводнений

В провинции Буэнос-Айрес два человека пропали без вести

Буэнос-Айрес, , 08:56 — REGNUM Сотни человек были эвакуированы из-за наводнений в восточной и центральной части Аргентины, сообщает 27 декабря Agencia EFE.

От наводнений пострадали провинции Санта — Фе, Кордова и Буэнос — Айрес.

В Санта — Фе эвакуировали 200 человек, однако вода быстро отступает, некоторые семьи уже вернулись в свои дома, сообщил представитель управления гражданской защиты провинции Санта — Фе Маркос Эскаядилло.

В провинции Буэнос-Айрес около 400 человек были эвакуированы, двое пропали без вести.

В провинции Кордова больше всего пострадал город Ховита, где были эвакуированы 50 семей, говорится в сообщении провинциального министерства социального развития.

Местные власти предоставляют гражданам гуманитарную и экономическую помощь.

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