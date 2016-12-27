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Тела 13 погибших при крушении Ту-154 найдены в Чёрном море

Происшествия
Водолазы обнаружили ещё два тела

Сочи, Краснодарский край, 27 Декабря 2016, 08:53 — REGNUM  В ходе поисково-спасательных работ в Чёрном море обнаружены тела ещё двух жертв авиакатастрофы самолёта Ту-154 Минобороны. Общее число найденных тел — 13, передаёт телеканал Мир 24.

В Москву доставлен первый самолёт с останками погибших. Начато опознание тел, которое проводится в 111-м Главном госцентре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз российского министерства обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря обнаружили 11 тел погибших. В этот же день водолазы подняли из воды тело командира авиалайнера Романа Волкова: он был опознан по форме и знакам различия.

Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта Адлер (Сочи), где производилась его дозаправка. Воздушное судно направлялось на базу Минобороны Хмеймим в Сирии.

Пассажиры самолёта — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Всего в самолёте летели 92 человека, но пока обнаружено 13 тел. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.

В деле имеются показания сотрудника береговой охраны погранвойск ФСБ, который в момент крушения самолёта находился на катере в акватории Сочи. Он сказал, что Ту-154 после взлёта вместо того, чтобы набирать высоту, стал резко снижаться и шёл на небольшой скорости, задрав нос вверх.

Читайте ранее в этом сюжете: Тело командира разбившегося Ту-154 извлечено из воды

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