Самолет Jet Airways съехал с посадочной полосы в Гоа

Нью-Дели, , 08:36 — REGNUM Самолет авиакомпании Jet Airways съехал с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гоа, расположенный в районе индийской деревни Даболим, сообщает 27 декабря France Press.

На борту самолета находился 161 пассажир. Причины инцидента устанавливаются. Аэропорт будет закрыт до 12:20 по местному времени.

«Около 15 человек получили незначительные травмы, ушибы или переломы. Остальные пассажиры не пострадали», — сказал официальный представитель ВМС Индии Д. К. Шарма.

На борту самолета находился 161 пассажир. Причины инцидента устанавливаются. Аэропорт будет закрыт до 12:20 по местному времени.

Напомним, аэропорт Гоа является частью военной авиабазы «Ханса» ВМС Индии.

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