Семьям москвичей, погибших в катастрофе Ту-154, выплатят по 1 млн рублей

Москва, , 08:33 — REGNUM Правительство Москвы приняло постановление, согласно которому семьи москвичей, погибших 25 декабря при крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей на каждого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

«Семьям москвичей, летевших на борту разбившегося ТУ-154, выплатят единовременную материальную помощь», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в Фонде социального страхования сообщили, что семьи артистов ансамбля имени Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря, получат по одному миллиону рублей.

Напомним, самолёт Ту-154 разбился через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). На борту находились 92 человека, восемь из которых — члены экипажа. Самолёт Минобороны направлялся в Хмеймим (Сирия), чтобы поздравить с наступающим новым годом российских военных.

Водолазы обнаружили на дне Чёрного моря один из двух бортовых самописцев Ту-154. В ближайшее время «чёрный ящик» будет поднят на поверхность.

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