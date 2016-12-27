Личность ранившего пять человек в Москве установлена

Мужчина открыл огонь при задержании из неустановленного оружия, пострадали трое полицейских и двое гражданских лиц

Москва, , 07:59 — REGNUM Личность мужчины, который открыл стрельбу на Ельнинской улице в Москве, установлена. Сотрудники полиции принимают меры к его задержанию, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 1:30 мск 27 декабря в районе дома 22 корпус 2. Мужчина открыл огонь при задержании из неустановленного оружия, пострадали трое полицейских и двое гражданских лиц.

Злоумышленника пытались задержать по подозрению в грабеже. Четверо пострадавших госпитализированы, одному сотруднику полиции медицинская помощь была оказана на месте.