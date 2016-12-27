Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ

В ближайшее время он будет поднят на поверхность

Сочи, Краснодарский край, , 07:44 — REGNUM Один из двух бортовых самописцев Ту-154 Минобороны РФ обнаружен водолазами на дне Черного моря, сообщает ТАСС.

По данным источника, в ближайшее время «черный ящик» будет поднят на поверхность. Оба самописца, как заявили ранее в ВКС РФ, должны были уцелеть — они находятся в киле самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 Минобороны России разбился сразу после взлета из аэропорта Адлера. Он летел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, на его борту находилось 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

В район проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты, принадлежащие Русскому географическому обществу. В поисковых мероприятиях участвуют 12 самолетов, 45 кораблей, 10 вертолетов, три беспилотника и свыше 3,5 тыс. человек.