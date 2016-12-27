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Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»

Происшествия
Самолет разбился об воду после того, как задел ее поверхность опущенным хвостом

Москва, 27 Декабря 2016, 07:38 — REGNUM  Пилот разбившегося возле Сочи Ту-154 Минобороны РФ мог вывести самолет при взлете на закритические углы атаки. По словам очевидцев, борт стал быстро снижаться вместо набора высоты, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Одним из свидетелей, чьи показания появились в уголовном деле о крушении самолета Минобороны, стал сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который в момент аварии находился на катере в акватории Сочи. По его словам, самолет вместо того, чтобы набирать высоту, стал резко снижаться и шел на небольшой скорости, задрав нос вверх.

Самолет разбился об воду после того, как задел ее поверхность опущенным хвостом. При ударе хвост отвалился, а корпус самолета затонул. Это могло произойти из-за того, что пилот слишком резко попытался поднять машину в воздух. По словам очевидца, машина напоминала мотоцикл, поставленный на заднее колесо.

При этом версия о перегруженности самолета не исключается — центровка могла быть нарушена. О том, что машина «тяжелая», пилот сообщил диспетчеру. Кроме того, проверяется неправильная работа закрылков или стабилизатора машины и внезапное падение тяги двигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 Минобороны России разбился сразу после взлета из аэропорта Адлера. Он летел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, на его борту находилось 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

В район проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты, принадлежащие Русскому географическому обществу. В поисковых мероприятиях участвуют 12 самолетов, 45 кораблей, 10 вертолетов, три беспилотника и свыше 3,5 тыс. человек.

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