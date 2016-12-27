Богослов опять «заговорил» — новое извержение вулкана на Алеутских островах
Анкоридж, США, 27 Декабря 2016, 06:22 — REGNUM На Алеутских островах произошло очередное извержение вулкана Богослов, сообщает Associated Press 27 декабря.
По информации Вулканической обсерватории Аляски, на этот раз извержение было еще более мощным — столб пепла поднялся почти на 11 километров, извержение сопровождалось погодными аномалиями, разрывами молний и высокой сейсмической активностью.
Тем не менее, как и в прошлый раз, людям извержение не угрожает — облако пепла должно пройти к северу от ближайшего населенного пункта, который находится на острове Уналашка, в 98 километрах от вулкана.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на Алеутских островах в Беринговом море проснулся вулкан Богослов извержение длилось около часа, столб пепла поднялся на высоту около девяти километров. Служба гражданской авиации штата Аляска выпустила запрет на полеты в районе вулкана.
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