Богослов опять «заговорил» — новое извержение вулкана на Алеутских островах

В прошлый раз вулкан извергался 24 декабря, тогда никто не пострадал

Анкоридж, США, , 06:22 — REGNUM На Алеутских островах произошло очередное извержение вулкана Богослов, сообщает Associated Press 27 декабря.

По информации Вулканической обсерватории Аляски, на этот раз извержение было еще более мощным — столб пепла поднялся почти на 11 километров, извержение сопровождалось погодными аномалиями, разрывами молний и высокой сейсмической активностью.

Тем не менее, как и в прошлый раз, людям извержение не угрожает — облако пепла должно пройти к северу от ближайшего населенного пункта, который находится на острове Уналашка, в 98 километрах от вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на Алеутских островах в Беринговом море проснулся вулкан Богослов извержение длилось около часа, столб пепла поднялся на высоту около девяти километров. Служба гражданской авиации штата Аляска выпустила запрет на полеты в районе вулкана.

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