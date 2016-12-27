Жертвами серии крупных ДТП в Китае стали 5 граждан КНР

Всего на одном участке скоростной трассы произошло 13 аварий

Пекин, , 06:06 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Шаньдун начали расследовать обстоятельства серии из 13 ДТП, в результате которой погибли пятеро граждан КНР, еще 25 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, аварии произошли из-за превышения скоростного режима в условиях ограниченной видимости — в момента аварий на трассе Пекин-Шанхай в районе уезда Цзиян шел сильнейший дождь со снегом, пишет «Сина синьвэнь».

По словам очевидцев, в момент автокатастрофы шел сильный мокрый снег, в результате чего тормозной путь автомобилей увеличился в несколько раз. В настоящий момент движение по трассе возобновлено, полиция расследует причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 ноября в КНР произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей. В результате инцидента погибли 17 человек.

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