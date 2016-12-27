В Китае зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,8

Чунцин, Китай, , 05:50 — REGNUM Сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Чунцине. Очаг залегал примерно на глубине 10 км.

Первые толчки были зарегистрированы в 8:17 по местному времени, сразу после основного землетрясения были зафиксированы несколько слабых афтершоков. По предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал, данные о разрушения пока не поступили, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 декабря Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о новых подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.

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