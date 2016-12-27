Жертвами взрыва пиротехники в Китае стали трое граждан КНР

Еще один человек доставлен в больницу в критическом состоянии

Таншань, Китай, , 05:40 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Хэбэй сообщили об очередном инциденте, связанным с незаконным изготовлением, хранением и продажей пиротехники. В результате взрыва пиротехнической продукции, который произошел в пригороде Таншаня, погибли трое местных жителей.

Еще один человек был доставлен в больницу в критическом состоянии. В настоящий момент врачи борются за его жизнь. Известно, что погибшие и пострадавший занимались нелегальной торговлей некачественными фейерверками, пишет «Чжунго синьвэнь».

По предварительной версии, взрыв произошел по вине владельцев склада, которые решили уничтожить запас продукции из-за грядущей проверки со стороны полиции. Однако погибшие неверно рассчитали количество пиротехники и силу взрыва, в результате чего здание, где хранились петарды и фейерверки было разрушено до основания, а его владельцы погибли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. на одной из фабрик по производству пиротехнических изделий прогремел взрыв, в результате которого погибли 8 человек.

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