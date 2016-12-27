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Хакер-подросток заявил о взломе базы данных визового центра России в США

Происшествия
Взломщик сообщил журналистам о хищении данных тысяч американских граждан, но заверил, что не будет их публиковать

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 05:35 — REGNUM  Неизвестный хакер заявил о взломе базы данных Российского визового центра в СШАи получении доступа к личной информации тысяч американцев, подавших заявление на получение российской визы, сообщает портал Buzzfeed.

Некто под ником Kapustkiy представил себя как член группы New World Hackers и сообщил, что ему 17 лет. Хакер представил журналистам скриншот страницы, на котором видны имена, электронные адреса и телефоны нескольких десятков человек.

Издание отмечает, что связалось с несколькими людьми, представленными в списке, и пять человек подтвердили, что подавали заявление на визу.

Между тем, взломщик заявил, что не намерен публиковать информацию, которая оказалась в его распоряжении, поскольку следует «хакерской этике» и целью его взломов является лишь поиск уязвимостей сайтов. По словам молодого человека, он хочет заставить организации осознавать последствия кибератак и уделять большее внимание защите доверенной им личной информации.

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