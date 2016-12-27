В Москве мужчина ранил из ружья пять человек, в том числе троих полицейских

Вооружённый преступник укрылся в одной из квартир девятиэтажного дома на Ельнинской улице

Москва, , 04:10 — REGNUM Три сотрудника полиции пострадали при задержании подозреваемого в грабеже на западе Москвы. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба столичного управления МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня около 01:30 на Ельнинской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при задержании подозреваемого в совершении грабежа последний оказал вооруженное сопротивление. В результате чего, по предварительной информации, трое полицейских получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Представители коммунальных служб сообщили ТАСС, что ранения получили также двое их сотрудников, которые были вызваны в дом №22 по Ельнинской улице для вскрытия двери.

В настоящее время преступник укрылся в одной из квартир на 7 этаже 9-этажного дома. Место происшествия оцеплено, полиция преградила проезд к дому, движение по Ельнинской улице частично перекрыто. Для задержания преступника привлечены отряды Росгвардии.