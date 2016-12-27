Жительница Мытищ вытолкнула из окна 15 этажа своего семилетнего ребёнка

Мытищи, Московская область, , 03:19 — REGNUM В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело в отношении женщины, вытолкнувшей из окна своего семилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По данным следствия, в вечернее время 26 декабря 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире по месту временного проживания в городе Мытищи, вытолкнула своего малолетнего ребёнка 2009 года рождения из окна 15 этажа. От полученных повреждений малолетний скончался», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России «Убийство малолетнего».

В настоящее время женщина задержана, с ней проводятся следственные действия для установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.