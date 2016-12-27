Вооружённое ограбление ювелирного магазина совершено на севере Москвы

Москва, , 00:34 — REGNUM Вооружённый мужчина ограбил магазин ювелирных украшений на Ленинградском проспекте в Москве вечером 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошёл около 20:30 в доме №56 по Ленинградскому проспекту. Неизвестный ворвался в магазин и, угрожая его сотрудникам пистолетом, похитил украшения с витрин, после чего скрылся.

Как передаёт агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города, магазин относится к сети ювелирных салонов «Адамас».

Перечень похищенных ценностей и их стоимость в настоящее время устанавливаются. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Принимаются мер для розыска преступника.