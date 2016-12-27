Подозреваемый в теракте на ярмарке в Берлине был замечен в Лионе
Париж, 26 Декабря 2016, 22:28 — REGNUM По сведениям французской стороны, тунисский подозреваемый в убийстве 12 человек в результате теракта на берлинской рождественской ярмарке, похоже, останавливался во французском Лионе, прежде чем очутился в Италии, сообщает 26 декабря Reuters.
Кадры видеонаблюдения показали, что Анис Амри находился на железнодорожной станции Лиона, где покупал билет в Шамбери.
Амри был застрелен неподалеку от Милана в Италии ранним утром в пятницу 23 февраля, после того как он направил пистолет на полицейского, попросившего его документы.
Французские чиновники выясняют, как он прибыл в Лион после теракта 19 декабря в Берлине, ответственность за который взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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