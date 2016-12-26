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Тело командира разбившегося Ту-154 извлечено из воды

Происшествия
Роман Волков был опознан по униформе и знакам отличия

Адлер, Краснодарский край, 26 Декабря 2016, 20:55 — REGNUM  Водолазы, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ту-154, подняли из воды тело командира авиалайнера Романа Волкова, сообщает ТАСС.

Командир экипажа Роман Волков был опознан по форме и знакам различия. Его тело, как и останки других жертв катастрофы, будет отправлено в Москву для проведения генетической экспертизы.

Радиус разброса обломков самолета составляет почти 500 метров. Район катастрофы поделен на 15 секторов, половина из которых уже обследована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека, доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Подняты останки 80 жертв катастрофы Ту-154 на Черном море

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