В Оренбуржье — смертельные отравления суррогатным алкоголем?
Власти бьют тревогу, а силовики не находят подтверждающих фактов
Оренбург, 26 Декабря 2016, 20:48 — REGNUM В Оренбуржье отмечены случаи отравления суррогатным алкоголем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
По данным чиновников, под видом казахстанской водки и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте. Люди насмерть отравились суррогатным «Виски».
Точное количество погибших не уточняется, более того, ставится под сомнение сам факт произошедшего. Региональные управления СКР и МВД ведут проверки. При этом пресс-служба УМВД заявляет, что сообщений от медицинских учреждений о фактах отравления не поступало.
А региональный СКР заявляет, что проверка проводится по сообщениям в СМИ. В ведомство сообщения о ЧП также не поступали.
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