СМИ: Подняты останки 80 жертв катастрофы Ту-154 на Черном море

Адлер, Краснодарский край, , 20:43 — REGNUM В ходе поисковой операции на месте крушения Ту-154 подняты останки 80 пассажиров и членов экипажа самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб поисковой операции.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сообщается, что останки 80 человек подняты на поверхность. Кроме того, удалось найти крупные куски фюзеляжа самолета и его правый двигатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома «Адлер». В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека: доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.

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