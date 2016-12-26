СМИ: В Британии предотвращен теракт исламистов

Лондон, , 20:33 — REGNUM Британская полиция предотвратила террористическую атаку запрещенной в России группировки «Исламское государство», запланированную на период рождественских праздников, сообщает газета The Sun.

Террористы планировали устроить перед Рождеством серию взрывов с использованием бомб, замаскированных под мобильный телефон.

По информации издания, двум подозреваемым предъявлены обвинения магистратским судом лондонского округа Вестминстер. В подготовке теракта подозревается 35-летний уроженец Эритреи Мунир Хасан Мухаммед, попросивший убежища в Великобритании. Он и его 32-летняя сообщница Ровайда эль-Хасан, обвинены по нескольким пунктам: подготовка теракта, членство в ИГ, изучение инструкции по изготовлению взрывных устройств в корпусах мобильных телефонов.

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