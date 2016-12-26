После травмы позвоночника мурманской школьницы прокуратура провела проверку

В итоге сразу несколько спортсооружений оказались опасны для здоровья и жизни детей

Мурманск, , 18:48 — REGNUM Образовательная организация в Мурманске не смогла обеспечить безопасную эксплуатацию физкультурно-спортивных сооружений, что и стало причиной причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетней. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют результаты проверки, проведённой после получения ученицей 4 класса МБОУ Мурманска СОШ № 41 травмы позвоночника во время занятий.

«Прокуратурой округа в ходе выездной проверки выявлены аналогичные нарушения при эксплуатации гандбольных ворот, а именно — спортивное сооружение представляло непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся при проведении занятий физической культуры, — отметили в ведомстве. — Только после проведения проверки прокуратурой округа, учреждением были незамедлительно приняты меры к демонтажу несоответствующих требованиям безопасности гандбольных ворот».

Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки прокуратурой округа в адрес председателя мурманского комитета по образованию внесено представление. Кроме того, в связи с нарушением гарантированного законом права обучающейся на охрану жизни и здоровья в отношении юридического лица — средней школы, возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, девочка 2006 года рождения получила травмы позвоночника на уроке физкультуры при падении вместе с турником, у которого с одной стороны было повреждено крепление.

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