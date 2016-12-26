СМИ: Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Адлер, Краснодарский край, 26 Декабря 2016, 18:20 — REGNUM Опознана первая жертва крушения Ту-154 над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на неофициальный источник в медицинских кругах Москвы.
Официального подтверждения этих сообщений пока нет, имя опознанного не указывается.
Напомним, в Москву сегодня утром прибыл самолёт с первыми телами погибших в авиакатастрофе, медики приступили к опознанию тел пассажиров авиалайнера Ту-154 Минобороны России, который разбился в Чёрном море после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находилось 92 человека.
В район проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты, принадлежащие Русскому географическому обществу. В поисковых мероприятиях участвуют 12 самолетов, 45 кораблей, 10 вертолетов, три беспилотника и свыше 3,5 тыс. людей.
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